Продюсер шоу "Маска" рассказала об изменениях второго сезона шоу

Об этом продюсер шоу сообщила в интервью порталу "Собеседник".

Продюсер музыкального шоу "Маска" на НТВ Юлия Сумачева рассказала об итогах первого сезона программы и поделилась планами на новый сезон. Как рассказала Сумачева порталу "Собеседник", рейтинги шоу оказались рекордными, сам проект превзошел ожидания продюсеров.

Второй сезон шоу должен увидеть свет весной 2021 года. Отмечается, что состав участников будет изменен полностью, а участники жюри останутся прежними, включая Регину Тодоренко, ставшую участницей скандала с высказыванием о домашнем насилии.

Ранее победитель вокального шоу "Маска" Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате. Обвинения в его адрес были выдвинуты после того, как он исполнил песню Татьяны Снежиной "Позови меня с собой".

Костюм Оленя на шоу "Маска" предлагали народной артистке Софии Ротару. Об этом рассказала продюсер музыкальной передачи Юлия Сумачева в телешоу "Новые русские сенсации".