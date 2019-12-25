Победителя шоу "Маска" Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Оказалось, что артист полностью скопировал кавер на песню Пугачевой "Позови меня с собой".

Белорусская певица Palina обвинила победителя шоу "Маска" на НТВ Анатолия Цоя (он же Лев) в плагиате. Она опубликовала в своем Instagram пост, в котором заявила, что артист скопировал ее кавер на песню Пугачевой "Позови меня с собой". Palina отметила, что ей обидно, что у большой дружной команды хорошо спродюссированного артиста не нашлось, что добавить в аранжировку от себя по существу.

Певица рассказала, что долго работала над кавером. По ее словам, на его создание ушло более 100 часов. Palina не отрицает, что у нее нет никаких прав на композицию, поэтому ничего Анатолию Цою предъявить не может. При этом она ждет хотя бы "захудалую" благодарность на электронную почту.

В воскресенье, 26 апреля, на НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска". Главный приз получил солист группы MBAND Анатолий Цой, который выступал в костюме Льва. Участников оценивали пять членов жюри – Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия и Гарик Мартиросян. До последнего момента все имена держались в строжайшем секрете, за разглашение которого грозил крупный штраф.

Ранее мы писали, что костюм Оленя в шоу "Маска" предлагали Софии Ротару.

Фото: Instagram / anatoliytsoy_official