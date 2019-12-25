Костюм Оленя в шоу "Маска" предлагали Софии Ротару

Продюсер отметила, что им сложнее всего было найти артиста, который согласится надеть на себя костюм Оленя. Многие просто отказывались носить одежду с рогами.

Костюм Оленя на шоу "Маска" предлагали народной артистке Софии Ротару. Об этом рассказала продюсер музыкальной передачи Юлия Сумачева в телешоу "Новые русские сенсации".

Юлия Сумачева отметила, что им сложнее всего было найти артиста, который согласится надеть на себя костюм Оленя. Многие просто отказывались носить одежду с рогами. Один из редакторов предложил попробовать Софию Ротару. При этом продюсеры не рассказали, согласилась ли Ротару в итоге стать участником шоу.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, что он послал фото костюма Оленя Ларисе Долиной. И певица сразу же согласилась в нем выступать. Народная артистка России профессионально заметала следы, чтобы члены жюри ее не узнали.

В шоу одержал победу Анатолий Цой, который скрывался под маской Льва. Финал шоу "Маска" установил новый рекорд по просмотрам.

Фото: ВК/ Маска