Победитель шоу "Маска" Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате

Обвинения выдвинула певица Palina.

Победитель вокального шоу "Маска" Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате. Обвинения в его адрес были выдвинуты после того, как он исполнил песню Татьяны Снежиной "Позови меня с собой".

Обвинения выдвинула певица Palina, которая сказала, что она работала над прозвучавшей в исполнении Цоя аранжировкой. Цой в своем Instagram написал, что аранжировку для него делали с нуля. Также Татьяна Печенкина (мать Татьяны Снежиной) дала разрешение на использование творческого материала её дочери.

Экс-участник группы MBAND Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" 26 апреля.

Видео: Instagram / anatoliytsoy_official