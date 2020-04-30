  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:16
2390
nastya960
Код вставки плеера

Победитель шоу "Маска" Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате

0 0

Обвинения выдвинула певица Palina.

Победитель вокального шоу "Маска" Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате. Обвинения в его адрес были выдвинуты после того, как он исполнил песню Татьяны Снежиной "Позови меня с собой".

Обвинения выдвинула певица Palina, которая сказала, что она работала над прозвучавшей в исполнении Цоя аранжировкой. Цой в своем Instagram написал, что аранжировку для него делали с нуля. Также Татьяна Печенкина (мать Татьяны Снежиной) дала разрешение на использование творческого материала её дочери.

Экс-участник группы MBAND Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" 26 апреля.

Видео: Instagram / anatoliytsoy_official

Теги: анатолий цой, шоу маска
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 12:06

Какой плагиат? Он где либо утверждал что является автором?!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 12:07

Хотят пропиарится за счёт крутого шоу. Придумывают претензии... 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии