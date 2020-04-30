Победитель шоу "Маска" Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате

Победитель вокального шоу "Маска" Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате. Обвинения в его адрес были выдвинуты после того, как он исполнил песню Татьяны Снежиной "Позови меня с собой".
Обвинения выдвинула певица Palina, которая сказала, что она работала над прозвучавшей в исполнении Цоя аранжировкой. Цой в своем Instagram написал, что аранжировку для него делали с нуля. Также Татьяна Печенкина (мать Татьяны Снежиной) дала разрешение на использование творческого материала её дочери.
Экс-участник группы MBAND Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" 26 апреля.
Видео: Instagram / anatoliytsoy_official
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Какой плагиат? Он где либо утверждал что является автором?!
Хотят пропиарится за счёт крутого шоу. Придумывают претензии...