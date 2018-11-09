Регина Тодоренко перестала быть "Женщиной года" после слов о домашнем насилии

После интервью порталу Peopletalk разразился настоящий скандал.

Журнал Glamour в своем Instagram-аккаунте объявил о том, что лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года"-2019. Причиной этому стали слова Тодоренко о домашнем насилии в интервью порталу Peopletalk. В редакции российского издания объявили, что относятся против любой формы насилия.

В интервью порталу Peopletalk Регина отметила, что женщины самим нужно нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. Она призвала обратить внимание на то, "почему" муж может бить жену. Однако подписчиков в соцсетях разгневало данное высказывание, после чего Тодоренко принесла извинения за высказывание в своем Instagram-аккаунте.

Ранее мы сообщали о том, что шоу "Маска" на НТВ стало самым лучшим развлекательным шоу последних трех лет на российском телевидении. Одной из судей проекта стала телеведущая Регина Тодоренко.

Видео: Instagram / Регина Тодоренко, Glamour, YouTube / PEOPLETALK TV, Telegram / Антиглянец