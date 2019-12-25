Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

Американец отказался обжаловать постановление Мосгорсуда.

Приговор осужденному за шпионаж Полу Уилану вступил в законную силу. Об этом сообщил журналистам "РИА Новостей" адвокат Владимир Жеребенков. Юрист отметил, что на обжалование приговора дается 10 дней. Однако фигурант расследования принял решение этим не заниматься, чтобы "не терять время".

В уголовном порядке даётся 10 дней на обжалование. У него 15 июня был приговор, 26-го вступил в законную силу. По поводу обмена - этим занимаются политики, долгая процедура Владимир Жеребенков, адвокат Пола Уилана

Напомним, что Мосгорсуд вынес вердикт в отношении американского экс-морпеха. Его приговорили к 16 годам заключения. Из пресс-релиза ФСБ известно, что Пола Уилана задержали в Москве в конце 2018 года. Сторона защиты считает, что иностранец стал жертвой провокации. Ему передали флешку, на которой он ожидал увидеть фотографии с туристической поездки в Сергиев Посад, однако на самом деле там оказались секретные данные.

Военного из США уличили в передаче секретных данных сатанистам-неонацистам.