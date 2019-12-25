Рябков заявил, что не видит "политизированности" в судебном решении по делу Уилана.

МИД России не рассматривает вариант обмена Пола Уилана. Об этом рассказал замглавы ведомства Сергей Рябков. Его цитирует агентство "РИА Новости".

По его словам, американец Пол Уилан, осуждённый в РФ на 16 лет за шпионаж, не фигурирует в схемах обмена заключёнными между Россией и Штатами.

Рябков заявил, что не видит "политизированности" в судебном решении по делу Уилана, так как судебное разбирательство было подробным. Дипломат добавил, что в других странах за совершение подобных тяжких преступлений дают более длительные сроки.

Ранее мы рассказывали, что Госсекретарь США Майкл Помпео требует немедленного освобождения американца Пола Уилана. Он обратил внимание, что свидетели защиты не допускались в процесс, все обвинения предъявлялись тайно, а сам суд проходил в условиях особенной секретности.