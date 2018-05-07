Солдата могли завербовать экстремисты в 2019 году.

Американского солдата уличили в передаче секретных данных сатанистам-неонацистам ради массового убийства сослуживцев. Об этом сообщили представители Минюста США. Они рассказали, что 22-летний Итан Мельцер собирался напасть на собственное подразделение. Его мотивами стали расовая и идеологическая ненависть.

Подозреваемый передавал сведения о нахождении военных частей США за рубежом членам британского экстремистского движения "Орден девяти углов". Группировки организации имеют антисемитские и сатанинские убеждения. Они призывают к пути согласно идеологии Гитлера и бен Ладена. Мельцера подозревают в причастности к террористической организации "Аль-Каида", запрещенной на территории России. В переписке со своими сторонниками солдат заявил, что готов умереть во время атаки.

Итан Мельцер арестован 1 июня. В ближайшее время ему предъявят обвинения. Минюст США полагает, что солдата завербовали в 2019 году. Это произошло спустя год после начала его службы в армии. О планах Мельцера по совершению теракта ФБР узнали в мае 2020 года.

Уилан не будет обжаловать приговор, так как ждет обмена.