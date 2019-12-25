ФСБ задержала начальника полиции Курской области за госизмену

Дмитрий Борзенков обвиняется по статье 275 УК РФ.

ФСБ задержала начальника полиции по Курской области за государственную измену. Об этом сообщили представители ЦОС ФСБ. Они рассказали, что в отношении Борзенкова Дмитрия Александровича, 1981-го года рождения возбуждено уголовное дело. Подполковник МВД считается подозреваемым в деле, предусмотренном статьей 275 УК РФ. Следствие полагает, что должностное лицо передавало секретные сведения представителям Службы безопасности Украины.

В ФСБ отметили, что Борзенков был "привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений" СБУ. Он собирал и передавал Киеву информацию, которая относится к гостайне РФ.

Суд в Петербурге признал виновными фигурантов дела "Сети"*.