Белый дом: найденные у Байдена секретные документы изучает Минюст США

Карин-Жар Пьер ответила на вопросы о скандале в аналитическом офисе президента США в Вашингтоне.

Найденные у Байдена секретные документы изучает Минюст США. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница отметила СМИ, что лидер Белого дома серьезно относится к этой истории. Ранее в его бывшем офисе, находящемся в аналитическом центре столицы США, адвокаты нашли ряд материалов, содержащих засекреченные сведения.

Как сказал сам президент, он серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме добавили, что хотя с момента обнаружения документов - по данным американских СМИ, это произошло в начале ноября 2022 года - до появления информации в прессе о случившемся прошло два месяца, администрация США считает, что правильно ведет себя в сложившейся ситуации. Карин Жан-Пьер пояснила, что адвокаты Байдена немедленно передали документы в архив, а команда президента сотрудничает со следствием.

Белый дом не уточнил, готовы ли США вслед за союзниками поставить танки Украине.

Фото и видео: Белый дом