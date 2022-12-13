Карин Жан-Пьер ушла от ответа на прямой вопрос.

Белый дом не уточнил, готовы ли США вслед за союзниками поставить танки Украине. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер пояснила, что власти страны готовы поддерживать Украину так долго, сколько потребуется. Таким образом чиновница ответила на вопрос СМИ о том, готовы ли власти США поставлять подобную технику киевскому режиму. В Белом доме напомнили о том, что Джо Байден заверил коллегу Владимира Зеленского о приверженности украинскому народу и поддержке Киева.

Мы очень четко давали это понять и были последовательны в этом вопросе. Мы действуем быстро и обеспечиваем Украину средствами, в которых она нуждается, чтобы выиграть в этой войне. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом не получал данные о том, что авиасообщение в США нарушилось из-за кибератаки.

Фото и видео: Белый дом