Карин Жан-Пьер оценила внутренний сбой в работе Федерального авиационного управления страны.

Белый дом не получал данные о том, что авиасообщение в США нарушилось из-за кибератаки. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что белый дом не располагает такими сведениями, которые указывают на то, что причиной сбоя в системе функционирования Федерального авиационного управления США стали хакерские нападения.

У нас нет данных о том, что сбой был вызван кибератакой. Федеральное авиационное управление США активно работает над тем, чтобы установить первопричину сбоя системы, чтобы этого не повторилось. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер констатировала, что в стране имели место неполадки в работе системы оповещения пилотов, которую американская администрация назвала "жизненно важной". Чиновница добавила, что Белый дом не говорит о системе управления воздушным движением в США.

Белый дом отказался напрямую комментировать изменения в руководстве СВО.

Фото и видео: Белый дом