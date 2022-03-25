ФСБ задержала жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке передачи данных Украине

Силовики обвинили мужчину в госизмене.

ФСБ России задержала жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке передачи секретных данных специальным службам Украины. Такое заявление журналистам сделали представители Центра по общественным связям надзорного ведомства. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье за государственную измену (по статье 275 УК РФ).

За попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в Хабаровске гражданин России. ЦОС ФСБ РФ

Силовики рассказали о том, что в период проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, фигурант расследования имел доступ к закрытой информации. Он преследовал корыстный умысел, ради которого обратился анонимно через Интернет к украинским агентам. Мужчина предложил иностранцам передать за денежное вознаграждение сведения, которые могут повлиять на безопасность РФ. В частности, данные можно было использовать для реализации диверсионных мероприятий со стороны спецслужб Киева.

Готовившего теракт в Астраханской области сторонника террористов приговорили к 13 годам колонии.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России