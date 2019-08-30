Председатель ЗакСа Бельский поддержал приостановку реновации в Петербурге до 2024 года

Он отметил, что считает это предложение "обоснованным и своевременным".

Предложение губернатора Петербурга о приостановке действия положений городского закона о комплексном развитии территорий поддержал председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Об этом он рассказали в своем телеграм-канале.

Бельский cчитает это предложение "обоснованным и своевременным". Так, они выявили "целый ряд болевых точек, которые предстоит проработать".

Также председатель ЗакСа напомнил о формировании Общественного штаба по реновации. За кандидатов, которые в него войдут, проголосовали больше 16 тысяч человек. Штаб создали, чтобы защищать права собственников и изучать их проблемы при комплексном развитии территорий. Помимо жителей в него войдут работники органов исполнительной власти, депутаты, экспертное сообщество, лидеры общественного мнения.

Отметим, что до 15 сентября проходит голосование на сайте ЗакСа за кандидатов в Общественный штаб по вопросу реновации. Теперь неизвестно, будет ли существование штаба актуальным.

Напомним, что в конце августа Смольный согласовал план реновации в двух кварталах Петербурга. Дома планировали сносить в ближайшие два года. На этом фоне петербуржцы начали чаще продавать квартиры в хрущевках. За год объем предложения жилья в домах под реновацию увеличился в 1,5 раза, а цены выросли на 16,3%.

Ранее СК РФ по Петербургу просит Смольный поправить закон о реновации. В петербургском управлении СК РФ состоялся прием граждан, которые обеспокоены законом о реновации.

Фото: Piter.tv