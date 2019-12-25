В Петербурге стартовало онлайн-голосование за кандидатов в Общественный штаб по реновации

Количество членов Общественного штаба, представляющих определенный район, будет зависеть от того, как много домов могут попасть в этом районе в комплексное развитие территории.

На сайте Законодательного собрания Петербурга началось голосование за кандидатов в Общественный штаб по вопросам реновации. Оно продлится до 15 сентября.

Голосовать можно много раз с одного IP, но раз в 30 минут.

Больше всего заявок поступило от жителей Кировского, Московского, Красногвардейского, Невского, Калининского, Фрунзенского, Приморского районов. В общей сложности было подано 288 заявок.

Штаб создали, чтобы защищать права собственников и изучать их проблемы при комплексном развитии территорий. Помимо жителей в него войдут работники органов исполнительной власти, депутаты, экспертное сообщество, лидеры общественного мнения.

Фото: Piter.tv