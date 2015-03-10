Губернатор Петербурга предложил перенести комплексное развитие территорий на 2024 год

Александр Беглов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором предложил приостановить действие отдельных положений законодательства, которые касаются комплексного развития территорий жилой застройки. В народе он получил название "закон о реновации".
По словам градоначальника, закон был принят, чтобы привести региональное законодательство в соответствие федеральному. За прошедшее лето власти получили обратную связь от жителей и поняли, что они недовольны нововведением.
Поэтому приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года. За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства.
Александр Беглов.
Кроме того, в планах установить дополнительное условие о наличии "стартовых пятен" застройки, чтобы у граждан была возможность переехать недалеко от дома.
Отметим, что до 15 сентября проходит голосование на сайте ЗакСа за кандидатов в Общественный штаб по вопросу реновации. Теперь неизвестно, будет ли существование штаба актуальным.
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
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