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Губернатор Петербурга предложил перенести комплексное развитие территорий на 2024 год
Сегодня, 16:40
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Губернатор Петербурга предложил перенести комплексное развитие территорий на 2024 год

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Предложение предстоит рассмотреть депутатам ЗакСа.

Александр Беглов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором предложил приостановить действие отдельных положений законодательства, которые касаются комплексного развития территорий жилой застройки. В народе он получил название "закон о реновации". 

По словам градоначальника, закон был принят, чтобы привести региональное законодательство в соответствие федеральному. За прошедшее лето власти получили обратную связь от жителей и поняли, что они недовольны нововведением.

Поэтому приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года. За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства.

Александр Беглов.

Кроме того, в планах установить дополнительное условие о наличии "стартовых пятен" застройки, чтобы у граждан была возможность переехать недалеко от дома. 

Отметим, что до 15 сентября проходит голосование на сайте ЗакСа за кандидатов в Общественный штаб по вопросу реновации. Теперь неизвестно, будет ли существование штаба актуальным. 

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: комплексное развитие территорий, крт, реновация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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