Губернатор Петербурга предложил перенести комплексное развитие территорий на 2024 год

Предложение предстоит рассмотреть депутатам ЗакСа.

Александр Беглов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором предложил приостановить действие отдельных положений законодательства, которые касаются комплексного развития территорий жилой застройки. В народе он получил название "закон о реновации".

По словам градоначальника, закон был принят, чтобы привести региональное законодательство в соответствие федеральному. За прошедшее лето власти получили обратную связь от жителей и поняли, что они недовольны нововведением.

Поэтому приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года. За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства. Александр Беглов.

Кроме того, в планах установить дополнительное условие о наличии "стартовых пятен" застройки, чтобы у граждан была возможность переехать недалеко от дома.

Отметим, что до 15 сентября проходит голосование на сайте ЗакСа за кандидатов в Общественный штаб по вопросу реновации. Теперь неизвестно, будет ли существование штаба актуальным.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга