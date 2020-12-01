Петербуржцы начали чаще продавать квартиры в хрущевках

За год объем предложения жилья в домах под реновацию увеличился в 1,5 раза, а цены выросли на 16,3%.

В Петербурге отмечают рост предложения хрущевок, не дожидаясь старта программы реновации и, как следствие, принудительного расселения. Об этом пишет "РБК".

По словам руководителя Циан.Аналитики Алексея Попова, сейчас в Петербурге в пятиэтажках 1957-1970 гг. постройки в продаже находится около 2,9 тыс. лотов. Средняя цена квадратного метра в них составляет 168,7 тыс. руб. Год назад таких лотов было меньше — около 1,7 тыс., а "квадрат" в них стоил 145 тыс. руб.

За год объем предложения жилья в домах под реновацию увеличился в 1,5 раза, а цены выросли на 16,3%. Для сравнения: в целом по вторичному рынку в городе объем предложения в 1,22 раза больше, чем в прошлом году, а цены — выше на 16,7%.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге" был принят депутатами в конце июня. Документом предусмотрено, что реновация будет проводиться в районах типовой панельной застройки 1957−1970 годов.

Ранее петербуржцы подали 140 заявок на участие в общественном штабе по реновации. Ни одной заявки не поступило из Петродворцового и Колпинского районов.

Фото: Piter.tv