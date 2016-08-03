Петербуржцы подали 140 заявок на участие в общественном штабе по реновации

Ни одной заявки не поступило из Петродворцового и Колпинского районов.

В создаваемый при Заксобрании города общественном штабе по реновации за первую неделю поступило 140 заявок от петербуржцев. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила пресс-служба ЗакСа.

Так, 22 жителя из Московского района подали заявки на участие, также большее количество заявок поступило из Фрунзенского, Невского, Кировского и Красногвардейского районов. Ни одной заявки не поступило из Петродворцового и Колпинского районов.

Для этого на сайте Законодательного Собрания нужно заполнить специальную анкету и направить ее на адрес электронной почты: shtab@assembly.spb.ru. Заполнить анкету, приложить фотографию и отправить заявку можно также в Общественной приемной Законодательного Собрания (Вознесенский пр., дом 14, пн. – чт. с 09:00 до 18:00, пт. с 09:00 до 17:00).

Напомним, что было решено создать общественный штаб. Его члены будут выезжать в районы и объяснять жителям условия реновации. Глава парламента отметил, что штаб начнет работать не раньше сентября. В ходе встречи Александр Бельский пример пример Колпино, где участники реновации оказались довольны расселение

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге" был принят депутатами в конце июня. Документом предусмотрено, что реновация будет проводиться в районах типовой панельной застройки 1957−1970 годов.

Фото: Piter.tv