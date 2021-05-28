"Кресты" открыли для посещения перед реновацией экскурсии стартовали

Легендарный следственный изолятор на Арсенальной набережной временно доступен для горожан и туристов. Первая экскурсия проекта ДК Лурье прошла 3 марта, билеты на месяц раскупили за два часа.

Уже осенью в легендарных "Крестах" на Арсенальной набережной должна начаться масштабная реновация. Новый собственник – группа компаний "КВС" – планирует создать в бывшем СИЗО общественное пространство с гостиницей, ресторанами, музеем и бассейном под открытым небом. Но до этого времени у жителей и гостей города появилась уникальная возможность побывать именно в тех "Крестах", которые более ста лет были важнейшим петербургским топонимом, пишет КП-Петербург.

Право на проведение эксклюзивных экскурсий получил просветительский проект ДК Лурье. Билеты на март раскупили буквально за 2 часа. Первая экскурсия состоялась 3-го числа под названием "О свободе и несвободе. 120 лет "Крестов" с Дмитрием Черепановым.

У ворот группу из 20 человек встречает экскурсовод, предупреждая, что это не Эрмитаж, но в историческом смысле не менее важный комплекс. Он советует быть осторожными и признается, что после первого посещения его свалила температура.

Осторожность здесь особенно важна, поскольку с 2017 года бывшее СИЗО находится в полузаброшенном, а кое-где и аварийном состоянии. Посетителям выдают защитные каски и инструктируют о технике безопасности. Гид шутит, что побег устраивать не надо, передвигаться следует только в группе, в камеры без разрешения не заходить, а руки держать за спиной.

На территории комплекса до сих пор живут около полусотни кошек, которые по своей воле остались в "Крестах". Под жилье им отдали бывший собачник. Особо выделяется пушистый черный кот, который сопровождал экскурсантов по всей территории.

Экскурсовод рассказывает, что в 1958 году в одном из зданий открылась картонажная фабрика, где работали заключенные, а прибыль шла на ремонт комплекса. Также здесь располагалась "Крестовская шарашка", где в сталинские годы репрессированные ученые разрабатывали военное оружие. Туристам показывают со стороны корпус психбольницы и здание кухни, где арестантов кормили на 3 тысячи калорий в день.

Внутрь пускают только в один из пятиэтажных корпусов с камерами. Корпуса построены в форме крестов не только для максимального обзора, но и, по задумке архитектора Антония Томишко, чтобы напоминать арестантам о несении своего креста и символизировать покаяние. Внутри здания стены покрыты инеем, отопление давно отключено, в некоторых камерах лежит снег. Когда комплекс функционировал, здесь были и отопление, и электричество. В девяностые годы некоторые блатные персонажи могли позволить себе итальянскую сантехнику и выходили на прогулки в дорогих костюмах.

Показывают комнаты для допросов и встреч с адвокатами. В лихие девяностые, когда в камерах сидело по 15 человек, очередь в комнату допроса занимали с 5-6 утра, но работал "коммерческий экспресс", позволявший пройти без очереди за деньги. В комнату для свиданий и подвалы, где до отмены смертной казни расстреливали заключенных, экскурсоводы не водят, но показывают расстрельные окна почти на уровне земли. Атмосфера рядом с ними гнетущая.

Напомним, что бывшая тюрьма "Кресты" в Петербурге передана АО "ДОМ.РФ".

Фото: Pexels