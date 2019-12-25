В Петербурге начался прием заявок для вступления в общественный штаб по реновации

После получения заявок начнется онлайн-голосование.

Петербургское Законодательное собрание начало принимать заявки на вступление в Общественный штаб по реновации. Стать участником может любой житель Петербурга старше 18 лет.

Для этого на сайте Законодательного Собрания нужно заполнить специальную анкету и направить ее на адрес электронной почты: shtab@assembly.spb.ru. Заполнить анкету, приложить фотографию и отправить заявку можно также в Общественной приемной Законодательного Собрания (Вознесенский пр., дом 14, пн. – чт. с 09:00 до 18:00, пт. с 09:00 до 17:00).

Заявки будут приниматься с 9 по 23 августа. В Общественный штаб войдут не все подавшие заявки, так как после 23 августа начнется онлайн-голосование по выбору кандидатов.

Помимо горожан членами штаба станут депутаты, члены Общественной палаты города, представители районов, общественные деятели. Они будут ездить по районам города и разъяснять жителям детали реновации.

Подписывайте на нашу страницу в "ВКонтакте" и Telegram.

Фото: Piter.tv