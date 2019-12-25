Реновация в Петербурге станет по желанию горожан власти нашли компромисс с жителями

Власти нашли компромисс с жителями

В Санкт-Петербурге согласовали предложения для обновленного закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Одним из ключевых пунктов станет добровольное участие жителей в программе реновации. Об этом сообщил депутат городского Заксобрания Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

Согласно предложениям, дома, где собственники не провели собрания в установленный срок, не будут включаться в программу. Решение о вступлении в КРТ останется за жителями. Также уточняется, что новое жилье будет предоставляться в пределах того же муниципального образования или соседнего — при письменном согласии собственника.

Как отметил Четырбок, эти изменения стали результатом многолетнего обсуждения между жителями, общественниками и депутатами. Финальные предложения были утверждены на заседании общественного штаба по КРТ.

Закон о реновации был принят в Петербурге в 2022 году, однако его реализация приостановлена до 1 января 2026 года. В это время власти дорабатывают механизм с учетом поправок и общественных предложений.

Фото: Piter.tv