Ленобласть ускоряет реновацию школ и детских садов

Александр Дрозденко посетил обновленное здание Раздольской средней общеобразовательной школы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил обеспечить темпы реновации — не менее 10 школ и 10 детских садов ежегодно. Об этом рассказали в правительстве Ленобласти.

Об ускорении реновации учебных заведений глава региона сообщил в ходе рабочей поездки в Приозерский район, где посетил полностью обновленное здание Раздольской средней общеобразовательной школы. Капитальный ремонт здания школы проводится в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования".

Оснащены кабинеты ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины), технологии, химии, биологии, физики, предусмотрена поставка новой мебели и учебных пособий, обновлены столовая и школьное кафе.

Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. Школа должна открыться уже 1 сентября.

В Петербурге в квартале Полюстрово 24-27 завершены подготовительные работы и котлован будущей школы.

Фото: Telegram/ Александр Дрозденко