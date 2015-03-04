До конца года планируется возвести четырехэтажный корпус.

В квартале Полюстрово 24-27 завершены подготовительные работы и котлован будущей школы, на 90% готовы фундаментные плиты, начался монтаж конструкций первого этажа. До конца года планируется возвести четырехэтажный корпус и закрыть тепловой контур здания. Как рассказал портал "Строительный Петербург", объект проверил глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга Михаил Асташкевич.

Школа находится на участке между Лабораторной улицей и проспектом Маршала Блюхера. Проект предусматривает стадион с площадками для физподготовки, бассейн, мастерские, лаборатории, просторные классы и рекреационные зоны.

Это уже пятая школа, возведенная в районе за последние годы. В сентябре откроется новая гимназия на 1125 мест на улице Академика Константинова. В активной стадии проектирования находится школа в квартале 25-26 Полюстрово. Всего за последние пять лет в Калининском районе построено 11 современных образовательных учреждений.

Новая школа на 1550 учеников достроилась в ЖК Pulse Premier.

Фото: Telegram/ Михаил Асташкевич