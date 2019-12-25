В ГД рассказали, чем грозит несвоевременная передача показаний счетчиков

Александр Якубовский рассказал о том, как семьям не переплачивать за ЖКХ.

Несвоевременная передача показаний счетчиков жилищно-коммунального хозяйства может обернуться существенными переплатами для гражданина. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам из информационного агентства "РИА Новости" член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Парламентарий из нижней палаты указал, что вопрос своевременной передачи показаний приборов учета напрямую касается кошелька для каждой семьи в стране. И хотя пока что федеральным правительством не предусмотрены штрафы за несвоевременную подачу данных, по законодательству действует определенный порядок начислений. Речь идет о том, что в течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. В том случае, если показания счетчиков не передаются дольше, то финансовый расчёт производится уже по нормативным показателям. Как правило, это будет значительно выше фактических расходов человека.

В отдельных случаях применяются и повышающие коэффициенты. Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами. Александр Якубовский, депутат ГД

Напомним, что россияне сохраняют за собой право на перерасчет — как только показания будут переданы, то управляющая организация обязана откорректировать начисления. Чтобы избежать финансовых потерь, от человека требуется вовремя передавать показания счетчиков через удобные для него сервисы. В такой роли могут выступать "Госуслуги", мобильные приложения ресурсоснабжающих компаний или управляющей организации.

Фото: Piter.tv