Бельский: участников программы реновации не будут переселять в другие районы Петербурга

В сентябре власти запустят работу Общественного штаба по вопросам реновации.

Участники программы комплексного развития территорий останутся в своем районе после расселения. Об этом на встрече с жителями Невского района заявил спикер ЗакСа Александр Бельский.

По результатам встречи председатель пообещал учесть пожелания петербуржцев.

Их интересуют обычные житейские вопросы, не связанные с названиями законов и подзаконных актов. Их интересуют простые вещи – выселят ли их из домов в другие дома, в других районах и как это будет происходить, какие сроки, включены ли дома в зону застройки. В целом, общественный штаб очень востребован. цитирует Александра Бельского телеканал "Санкт-Петербург".

Напомним, на этой неделе было решено создать общественный штаб. Его члены будут выезжать в районы и объяснять жителям условия реновации. Глава парламента отметил, что штаб начнет работать не раньше сентября. В ходе встречи Александр Бельский пример пример Колпино, где участники реновации оказались довольны расселением.

Ранее в Смольном заявили, что кандидатами на реновацию станут только пятиэтажки.

Фото: ВКонтакте / Невский район Санкт-Петербурга