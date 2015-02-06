В Смольном заявили, что кандидатами на реновацию станут только пятиэтажки

Пока никаких конкретных решений по домам не принималось.

В Жилищном комитете сообщили, что кирпичные, а также 7-этажные и 9-этажные дома не попадут в программу реновации. В ведомстве прокомментировали информацию о том, петербургские дома начали относить к категории "под реновацию".

Петербуржцы обратили внимание на то, что на портале "Наш Санкт-Петербург" можно узнать категорию дома. В частности, некоторые относятся к категории "Хрущевки панельные, 1957–1970 гг.", — тому типу, который планируют расселять при согласии большинства жителей. Как оказалось, данные никак не относятся к реновации.

Категории жилых домов определены на основании технико-экономических паспортов многоквартирных домов (ТЭП МКД). Указанные на портале "Наш Санкт-Петербург" категории домов, в частности, "Хрущевки панельные, 1957–1970 гг.", не имеют отношения к новой программе реновации, и записанные в эту категорию дома не являются автоматически кандидатами в программу развития территорий (КРТ). Жилищный комитет.

Если жители не согласны с данными, то они могут обратиться в администрацию района для корректировки. Информация давно не обновлялась.

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Фото: Piter.tv