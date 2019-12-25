Смольный согласовал план реновации в двух кварталах Петербурга

Дома будут снесены в ближайшие 2 года.

Комиссия по развитию застроенных территорий (РЗТ) во главе с вице-губернатором Николаем Линченко согласовала планы реновации в поселке Песочный и квартала Гражданский пр. 1-1А. Об этом сообщила пресс-служба ООО "СПб Реновация".

Реновация в Песочном пройдет в три этапа. В основном в квартале собираются демонтировать ветхие одноэтажные каркасные дома барачного типа 1940-х годов постройки. Всего инвестор должен будет расселить 21,3 тыс.кв. метров жилья до конца 2024 года. В рамках реновации там построят 2 детских сада по 110 мест и одну школу 1100 мест. Также у жителей появится парковка на 499 мест.

В Калининском районе будут демонтированы дома №7, корпус 1, №9, корпуса 2,3,4, дом №13, корпуса 2-5 на проспекте Непокоренных. Снос должны завершить до конца 2023 года. По программе реновации будет передано не менее 3,8 тыс.кв. метров. Для жителей построят школу на 1100 мест, детский сад на 130 мест и кабинет врачей общей практики.

Инвестор обращает внимание, что реновация будет проводиться в рамках городской программы "Развитие застроенных территорий" (РЗТ). Комплексное развитие территорий здесь ни при чем, оно будет проводиться в границах квартала.

По программе РЗТ будут снесены ветхие здания середины ХХ века. Вместо них построят новые. Закон был принят еще в 2008 году. Реновация охватывает 9 районов — Калининский, Красногвардейский, Курортный, Невский, Фрунзенский. Кировский, Красносельский, Московский, Колпинский.

Ранее в Смольном объяснили алгоритм включения дома в комплексное развитие территорий.

Фото: ВКонтакте / Реновация в Петербурге | официальное сообщество