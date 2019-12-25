В Смольном объяснили алгоритм включения дома в комплексное развитие территорий

В правительстве объяснили, что это небыстрый процесс. Потребуется изменение Правил землепользования и застройки.

Правительство Петербурга вновь дало разъяснения по тому, как дома будут включаться в проект комплексного развития территории (КРТ). Информация была опубликована на портале "Строительный Петербург".

Отмечается, что прежде всего в проект КРТ должны войти многоквартирные дома, которые были признаны аварийными или подлежат сносу или реконструкции. Также в КРТ могут быть включены типовые панельные дома, которые не были признаны аварийными. Обязательное условие: год постройки с 1957 по 1970 год. "Сталинки", "брежневки", дома других годов постройки включаться в КРТ не будут.

Решение о том, будет ли дом участвовать в КРТ, принимается большинством голосов собственников помещений (не менее 2/3). Чтобы, наоборот, исключить дом из границ КРТ, потребуется не менее 1/3 голосов. Если собрание не провели в течение 90 календарных дней со дня опубликования проекта решения о КРТ, то он включается в границы комплексного развития территорий автоматически.

Решение о КРТ жилой застройки будет принимать правительство. Чтобы реализовать проекты нужно будет внести поправки в Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга. Это получится сделать не раньше следующего года. Будет проведено общественное обсуждение.

Ранее в Жилищном комитете прокомментировали информацию о том, петербургские дома начали относить к категории "под реновацию".

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Фото: Piter.tv