СК РФ по Петербургу просит Смольный поправить закон о реновации

В петербургском управлении СК РФ состоялся прием граждан, которые обеспокоены законом о реновации.

В петербургском управлении СК РФ состоялся прием граждан, которые обеспокоены законом о реновации. Закон приняли этим летом, пишет пресс-служба ведомства.

В результате встречи с петербуржцами замглавы ГСУ СК России по региону Павел Камчатный поручил составить обращение в органы городской прокуратуры и исполнительной власти "с предложением рассмотреть вопрос о внесении изменений в указанный закон, с учетом мнения граждан, для дополнительных гарантий соблюдения прав собственников квартир и проживающих в них лиц".

Напомним, что Смольный согласовал план реновации в двух кварталах Петербурга. Так, реновация в Песочном пройдет в три этапа. В основном в квартале собираются демонтировать ветхие одноэтажные каркасные дома барачного типа 1940-х годов постройки. Всего инвестор должен будет расселить 21,3 тыс.кв. метров жилья до конца 2024 года. В рамках реновации там построят 2 детских сада по 110 мест и одну школу 1100 мест. Также у жителей появится парковка на 499 мест. В Калининском районе будут демонтированы дома №7, корпус 1, №9, корпуса 2,3,4, дом №13, корпуса 2-5 на проспекте Непокоренных.

Ранее петербуржцы начали чаще продавать квартиры в хрущевках. За год объем предложения жилья в домах под реновацию увеличился в 1,5 раза, а цены выросли на 16,3%.

Фото: Piter.tv

