Праздник выпускников "Алые паруса" обойдется Петербургу в 35 млн рублей

Пиотровский не уточнил общую стоимость организации праздника выпускников.

Власти Петербурга потратят порядка 35 млн рублей на компенсацию затрат подрядчиков по проведению и трансляции праздника "Алые паруса". Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в беседе с "Ведомости Санкт-Петербург".

Пиотровский не уточнил общую стоимость организации праздника выпускников. По его словам, основные затраты на проведение мероприятия несет партнер, их покроют внебюджетные средства. При этом Смольный заключал отдельный контракт на украшение города к празднику. В общую сумму контракта входили работы по "Алым парусам" – 3,28 млн рублкй, "День города – День Санкт-Петербурга" – 6,3 млн рублей и День ВМФ – 1,69 млн рублей.

Согласно данным ЕИС госзакупок, победителем тендера признали компанию "Авангард медиа групп".

Маршрут брига изменился: он будет заходить в акваторию между Петропавловской крепостью и Эрмитажем со стороны Васильевского острова.

Напомним, что во время "Алых парусов" метро будет работать всю ночь. С 24 на 25 июня поезда в метро будут ходить с интервалом 3-7 минут. Также в эту ночь будут курсировать автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154. Они будут ходить с интервалом в 30 минут. При этом с 21 июня для автомобилей начнут перекрывать улицы Петербурга из-за "Алых парусов". Также в Петербурге 23 июня с 22:00 и до 11:00 25 июня жители и гости города не смогут приобрести алкоголь в магазинах.

Ранее Дворцовую площадь посетят 65 тыс. людей во время "Алых парусов". Пиотровский добавил, что маршрут брига изменился: он будет заходить в акваторию между Петропавловской крепостью и Эрмитажем со стороны Васильевского острова.

Фото: Piter.tv