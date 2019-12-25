С 21 июня начнут перекрывать улицы Петербурга из-за "Алых парусов"

Дворцовый мост перекроют 20 июня с 20:00 до 1:00 22 июня.

С вечера вторника, 21 июня, в Петербурге начнут перекрывать улицы в связи с праздником выпускников "Алые паруса". Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Так, Дворцовый мост перекроют 20 июня с 20:00 до 1:00 22 июня. Также он будет перекрыт c 20:35 23 июня до 01:10 24 июня и с 12:00 24 июня до 15:00 25 июня и перекрестки Университетская набережная — съезды с Дворцового моста и Дворцовый проезд — Дворцовая набережная — Адмиралтейская набережная.

Движение по Благовещенскому мосту будет закрыто с 20:00 до 20:35 23 июня и с 22:00 24 июня до 06:00 25 июня, а также перекрестки Университетская набережная — набережная Лейтенанта Шмидта и Английская набережная — площадь Труда — съезды с Благовещенского моста;

Троицкий мост перекроют с 22:00 24 июня до 06:00 25 июня.

С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте Смольного.

Ранее стало известно, кто станет хедлайнерами на "Алых парусах". На сцене выступят Миа Бойко, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина и другие.

Фото: Piter.tv

