Во время "Алых парусов" бриг "Россия" пройдет по новому маршруту

По словам организаторов, в этот раз маршрут будет обратным, но с некоторыми маневрами, которые пока в секрете.

Стало известно, что бриг "Россия" под алыми парусами в этом году пройдет по новому маршруту, передает "Петербургский дневник".

По словам организаторов, в этот раз маршрут будет обратным, но с некоторыми маневрами, которые пока в секрете. Шоу посвятят 350-летию со дня рождения Петра Первого. Ранее корабль плыл от Дворцовой набережной со стороны Летнего сада вплоть до Эрмитажа, делал разворот у Дворцового моста и обратно вдоль Петропавловки.

Напомним, что с 21 июня начнут перекрывать улицы Петербурга из-за "Алых парусов". Дворцовый мост перекроют 20 июня с 20:00 до 1:00 22 июня. Также он будет перекрыт c 20:35 23 июня до 01:10 24 июня и с 12:00 24 июня до 15:00 25 июня и перекрестки Университетская набережная — съезды с Дворцового моста и Дворцовый проезд — Дворцовая набережная — Адмиралтейская набережная.

Ранее стало известно, кто станет хедлайнерами на "Алых парусах". На сцене выступят Миа Бойко, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина и другие.