Во время "Алых парусов" метро будет работать всю ночь

Также по некоторым маршрутам будут ходить автобусы и троллейбусы.

Метро Петербурга будет работать круглосуточно в день проведения праздника выпускников "Алые паруса". Об этом сообщила пресс-служба Комтранса.

С 24 на 25 июня поезда в метро будут ходить с интервалом 3-7 минут. Также в эту ночь будут курсировать автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154. Они будут ходить с интервалом в 30 минут.

Также выпускники и гости смогут воспользоваться троллейбусом №46, который будет ходить каждые 27 минут.

При этом с 21 июня для автомобилей начнут перекрывать улицы Петербурга из-за "Алых парусов".

Фото: Piter.tv