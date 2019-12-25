В день проведения "Алых парусов" петербуржцы не смогут купить алкоголь

Запрет не касается ресторанов, кафе и магазинов беспошлинной торговли.

В Петербурге 23 июня с 22:00 и до 11:00 25 июня жители и гости города не смогут приобрести алкоголь в магазинах. Это связано с проведением праздника выпускников "Алые паруса". Об этом напомнил Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

При этом запрет не касается ресторанов, кафе и магазинов беспошлинной торговли. Нарушителям запрета на продажу алкоголя грозит административная ответственность.

Также во время "Алых парусов" метро будет работать всю ночь.

Фото: Piter.tv (архив)