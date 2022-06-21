Дворцовую площадь посетят 65 тыс. людей во время "Алых парусов"

Пиотровский добавил, что маршрут брига изменился: он будет заходить в акваторию между Петропавловской крепостью и Эрмитажем со стороны Васильевского острова.

В этом году Дворцовая площадь разместит 65 тыс. человек о время концерта, посвященному празднику выпускников "Алые паруса". Об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский на пресс-конференции.

Пиотровский добавил, что маршрут брига изменился: он будет заходить в акваторию между Петропавловской крепостью и Эрмитажем со стороны Васильевского острова.

Напомним, что во время "Алых парусов" метро будет работать всю ночь. С 24 на 25 июня поезда в метро будут ходить с интервалом 3-7 минут. Также в эту ночь будут курсировать автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154. Они будут ходить с интервалом в 30 минут. При этом с 21 июня для автомобилей начнут перекрывать улицы Петербурга из-за "Алых парусов". Также в Петербурге 23 июня с 22:00 и до 11:00 25 июня жители и гости города не смогут приобрести алкоголь в магазинах.

Ранее в пятницу воздух прогреется до +24 градусов в Петербурге. Погоду в пятницу, когда в городе будет проходить праздник "Алые паруса", определит циклон.

Видео (архив): Piter.tv

