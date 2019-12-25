В пятницу воздух прогреется до +24 градусов в Петербурге

Погоду в пятницу, когда в городе будет проходить праздник "Алые паруса", определит циклон.

Стало известно, что погоду в пятницу, когда в городе будет проходить праздник "Алые паруса", определит циклон. При этом в конце недели будет тепло, сообщают "Невские новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Как рассказал Леус, днем ожидается переменная облачность, ночью – без осадков. Температура воздуха в дневное время составит +24…+26 градусов. Зонтики горожанам не понадобятся, однако к вечеру и утру субботу похолодает до +14…+16 градусов. Это стоит учитывать при подборе вечернего наряда.

Леус добавил, что в субботу днем "снова активный прогрев от +27 до +29 градусов".

Ранее мы сообщали, что во время "Алых парусов" бриг "Россия" пройдет по новому маршруту. По словам организаторов, в этот раз маршрут будет обратным, но с некоторыми маневрами, которые пока в секрете.

Фото: Piter.tv

