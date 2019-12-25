Посольство сообщило об эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй. По данным дипломатов, вылет граждан РФ из очага распространения коронавируса прошел успешно. Об этом сообщили "РИА Новости".
Операция завершена в ночь с 3 на 4 февраля. В общей сложности из Китая вылетели 144 человека, из которых 128 - граждане России. Еще 16 иностранцев являются представителями стран СНГ и ЕАЭС. Людей вывозили из провинции арендованными автобусами из десяти городов. Населенные пункты находились на удалении от Уханя в 400-500 км.
Теперь возвращенных граждан доставят в реабилитационный центр под Тюменью. Две недели они будут находиться в карантине.
Ранее Piter.tv писал о том, что первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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