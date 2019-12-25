Вывезено за пределы провинции 144 человека.

Посольство сообщило об эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй. По данным дипломатов, вылет граждан РФ из очага распространения коронавируса прошел успешно. Об этом сообщили "РИА Новости".

Операция завершена в ночь с 3 на 4 февраля. В общей сложности из Китая вылетели 144 человека, из которых 128 - граждане России. Еще 16 иностранцев являются представителями стран СНГ и ЕАЭС. Людей вывозили из провинции арендованными автобусами из десяти городов. Населенные пункты находились на удалении от Уханя в 400-500 км.

Теперь возвращенных граждан доставят в реабилитационный центр под Тюменью. Две недели они будут находиться в карантине.

Ранее Piter.tv писал о том, что первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

