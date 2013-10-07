Запуск поездов "Аллегро" между Петербургом и Хельсинки отложили из-за "омикрона"

В настоящее время продолжаются переговоры о возобновлении железнодорожного сообщения.

Возобновление железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки отложили из-за нового штамма коронавируса – "омикрон". К Рождеству не запустят скоростной поезд "Аллегро". Об этом пишет Yle со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии.

На финско-российском деловом форуме Finnish Business младший госсекретарь Нина Васкунлахти заявила, что в настоящее время продолжаются переговоры о возобновлении железнодорожного сообщения. Однако о конкретной дате речи не идет.

Новый штамм коронавируса уже зафиксировали в США, Германии, Испании, Франции, Австрии и еще в нескольких других странах. В России еще не зарегистрированы случаи заражения "омикроном". Ранее Piter.TV подробно рассказал о новом штамме коронавируса.

Фото: ВКонтакте / Поезд Аллегро