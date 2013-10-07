  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К Рождеству между Петербургом и Хельсинки могут запустить поезд "Аллегро"
Сегодня, 19:20
91
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

К Рождеству между Петербургом и Хельсинки могут запустить поезд "Аллегро"

0 0

Данный вопрос согласовывают с РЖД.

Финская железнодорожная компания VR и пограничная служба Суоми рассказали "Фонтанке", что планируют к рождественскому сезону запустить между Петербургом и Хельсинки скоростной поезд "Аллегро". 

В настоящий момент данный вопрос согласовывают с РЖД. Как только на руках будет утвержденный общий план, путешественникам расскажут об условиях перемещения в эпоху пандемии.

Ранее стало известно, что Финляндия откроет для пассажирского железнодорожного сообщения с Россией пограничный пункт "Вайниккала" на границе двух государств. По данным МВД Финляндии, возобновление сообщения состоится 18 октября. 

Фото: ВКонтакте / Поезд Аллегро

Теги: поезд, рождество, хельсинки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии