Финляндия возобновит пассажирские железнодорожные рейсы с Россией

Пограничный пункт "Вайниккала" начнет свою работу с 18 октября.

Финляндия откроет для пассажирского железнодорожного сообщения с Россией пограничный пункт "Вайниккала" на границе двух государств. Об этом сообщила пресс-служба МВД Финляндии.

По данным ведомства, возобновление сообщения состоится 18 октября. Приостановка действовала с марта 2020 года из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией COVID-19.

Для пассажирского движения будет открыт пункт пропуска "Вайниккала". Правительство приняло решение по этому поводу 14 октября, оно вступит в силу 18 октября. из сообщения МВД Финляндии

Подчеркивается, что ограничения на въезд через другие пограничные пункты будут продлены до 7 ноября.

Ранее мы сообщали, что правительство выделило 490 миллионов рублей на льготное авиасообщение с Дальним Востоком. В перечень вошли города Чита и Якутск. В начале текущего года на данные меры было выделено пять миллиардов рублей, что позволило сделать доступными полеты в Москву из 12 городов Дальнего Востока.

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