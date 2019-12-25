Финляндия возобновит пассажирские железнодорожные рейсы с Россией

Финляндия откроет для пассажирского железнодорожного сообщения с Россией пограничный пункт "Вайниккала" на границе двух государств. Об этом сообщила пресс-служба МВД Финляндии.
По данным ведомства, возобновление сообщения состоится 18 октября. Приостановка действовала с марта 2020 года из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией COVID-19.
Для пассажирского движения будет открыт пункт пропуска "Вайниккала". Правительство приняло решение по этому поводу 14 октября, оно вступит в силу 18 октября.
из сообщения МВД Финляндии
Подчеркивается, что ограничения на въезд через другие пограничные пункты будут продлены до 7 ноября.
Ранее мы сообщали, что правительство выделило 490 миллионов рублей на льготное авиасообщение с Дальним Востоком. В перечень вошли города Чита и Якутск. В начале текущего года на данные меры было выделено пять миллиардов рублей, что позволило сделать доступными полеты в Москву из 12 городов Дальнего Востока.
Фото: pixabay.com
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