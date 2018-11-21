Петербуржцы рассказали, как их принимают в Финляндии после долгого перерыва

Горожане вспомнили, что связывало их со скандинавской страной до начала пандемии.

Пандемия COVID-19 прервала долгую историю взаимодействия жителей Северо-Запада России с Финляндией. Особенно тесно со скандинавской страной были связаны жители Петербурга, которые раньше могли без труда съездить за покупками в Европу, преодолев 150 км на машине. Жители Северной столицы рассказали spb.aif.ru, изменились ли отношения с северными соседями после открытия границ.

Как вспоминают журналисты издания, до закрытия границ проще всего было получить именно финскую визу, а затем выезжать с ней почти во все европейские государства. Также многие жители СЗФО покупали авиабилеты для вылета из аэропортов скандинавской страны – так было удобнее и дешевле. Самым большим бонусом являлась торговля, ориентированная на русских покупателей. Сразу после выезда из пограничной зоны гостей страны встречали вывески на знакомом языке. При покупке в таких заведениях можно было расплатиться рублями. Сами финны также любили наведываться в Петербург и Ленобласть за топливом по более выгодной цене.

За 2 года ограничений туристический потенциал Финляндии заметно пошатнулся. По некоторым данным, этот сектор экономики страны терял до 1 млн евро в день. Так продолжалось до открытия границ для россиян, которые потоком ринулись пересекать границу. Велотуристка из Петербурга Дина, которая оказалась в числе новоприбывших туристов, рассказала изданию, что приграничные российские магазины пока закрыты. Однако по-прежнему работают сетевые финские супермаркеты, в том числе – ушедшая из РФ Prisma. Ценники практически не поменялись, добавляет петербурженка.

Финны, в том числе пограничники, расслабленные. Все улыбаются, смеются. С автоматами никто не ходит, не высматривает. Все в прежнем режиме. Может быть, иногда оглядываются, когда слышат русскую речь, но им абсолютно все равно, если ты нормально общаешься. Дина, велотуристка из Петербурга

Похожего мнения придерживается и петербурженка Мари. Девушка любила путешествовать в Финляндию с мужем по мультивизе, и после открытия границ у пары были опасения, что отношение к россиянам изменилось по геополитическим причинам. На деле никакой неприязни со стороны финнов ими замечено не было. По словам Мари, Финляндия осталась выгодным решением для поездок с экономической точки зрения. В стране по-прежнему можно приобрести сыры, рыбу, бытовую химию и многие другие товары по привлекательной цене, особенно – с учетом текущего курса евро.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начались продажи мест в очереди на финскую визу.

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