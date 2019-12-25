В Петербурге начались продажи мест в очереди на финскую визу

Продавцы оценили свою услугу в 20 тыс. рублей.

Предприимчивые жители Северной столицы не обошли вниманием рост интереса к оформлению финских виз и начали продавать места в очереди на получение документов. Судя по предложениям, размещенным на сайте объявлений Avito, свою помощь дельцы оценивают в 20 тыс. рублей, подчеркивая, что торг неуместен.

Напомним, что свободные лоты на получение финской визы разобрали до середины августа.

Сразу после открытия Финляндией границ в страну приехали около 620 тыс. человек из петербурга. Показатель превысил цифры за 2021-ый год почти в 2 раза.

Ранее мы сообщили о том, что туристов из Петербурга поразил курс 120 рублей за евро в Финляндии.

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