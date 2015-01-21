Туристов из Петербурга поразил курс 120 рублей за евро в Финляндии

В связи с этим, многие предпочитают пользоваться обменниками в РФ.

Петербуржцы остаются недовольны условиями поездок в открывшую свои границы Финляндию. Как сообщает "КП Петербург" со ссылкой на туристов из города на Неве, курс в скандинавкой стране составляет 120 рублей за евро.

Кроме того, путешественники недовольны очередями на получение финской визы и постоянным дефицитом билетов на автобусы. Кроме того, россияне могут расплатиться на территории страны только картами с системой Union Pay.

В российских банках при этом курс евро составляет 58 рублей. В связи с этим, петербуржцы предпочитают обменивать валюту в пределах страны.

Ранее мы сообщили о том, что из-за отказа посещать Петербург круизные лайнеры реже заходят в Хельсинки.

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