Автобусные билеты из Петербурга в Финляндию раскупили до августа

Попасть в соседние страны вновь можно по туристической визе.

Петербуржцы скупили билеты на автобусные поездки в Хельсинки и Таллин перевозчиков "Lux Express" и "Ecolines". Об этом свидетельствует информация на сайтах компаний.

После 10 августа билеты есть. Как узнала "Фонтанка" в "Lux Express", компания намерена запустить ежедневный дополнительный рейс в Хельсинки ближе к августу.

Пассажиропоток в соседние страны значительно вырос после снятия коронавирусных ограничений. С 15 июля въезжать в Суоми и Эстонию можно по туристической визе без особых оснований.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что визу можно оформить в МФЦ.

Фото: ВКонтакте / Lux Express