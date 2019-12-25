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Автобусные билеты из Петербурга в Финляндию раскупили до августа
Сегодня, 15:17
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Автобусные билеты из Петербурга в Финляндию раскупили до августа

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Попасть в соседние страны вновь можно по туристической визе.

Петербуржцы скупили билеты на автобусные поездки в Хельсинки и Таллин перевозчиков "Lux Express" и "Ecolines". Об этом свидетельствует информация на сайтах компаний.

После 10 августа билеты есть. Как узнала "Фонтанка" в "Lux Express", компания намерена запустить ежедневный дополнительный рейс в Хельсинки ближе к августу. 

Пассажиропоток в соседние страны значительно вырос после снятия коронавирусных ограничений. С 15 июля въезжать в Суоми и Эстонию можно по туристической визе без особых оснований. 

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что визу можно оформить в МФЦ.

Фото: ВКонтакте / Lux Express

Теги: автобусы, виза, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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