Не визовым центром единым. Петербуржцев приглашают на оформление виз в МФЦ

Требуется предварительная запись на прием.

Визу можно оформить не только в визовом центре, но и в МФЦ. Об этом напомнили в пресс-службе учреждения.

С 30 июня антиковидные ограничения для россиян отменила Финляндия. Кроме того, с 1 июля туристы могут подать документы на оформление визы без наличия ранее выданных виз. В Петербурге это можно сделать в 49 центрах госуслуг. Адрес регистрации заявителя не имеет значения.

Необходима предварительная запись. Есть несколько способов:

в электронном виде: через официальную группу МФЦ в соцсети Вконтакте, на Портале госуслуг Санкт-Петербурга, в приложении "Госуслуги СПб", если у вас есть подтвержденный аккаунт;

по единому многоканальному телефону: 8 (812) 573-90-00;

по телефону выбранного отделения МФЦ;

в любом МФЦ на стойке информирования.

После обращения заявитель получит или оформленную финскую визу, или сформированный комплект документов, которые нужно будет подать в консульство Финляндии. Максимальный срок предоставления услуги — 70 дней. Обычно требуется около 2-4 недель.

Оформить визу в МФЦ можно в 28 стран.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге закончились все даты на оформление визы в Финляндию до августа.

Фото: Pixabay