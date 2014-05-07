Не визовым центром единым. Петербуржцев приглашают на оформление виз в МФЦ

Визу можно оформить не только в визовом центре, но и в МФЦ. Об этом напомнили в пресс-службе учреждения.
С 30 июня антиковидные ограничения для россиян отменила Финляндия. Кроме того, с 1 июля туристы могут подать документы на оформление визы без наличия ранее выданных виз. В Петербурге это можно сделать в 49 центрах госуслуг. Адрес регистрации заявителя не имеет значения.
Необходима предварительная запись. Есть несколько способов:
- в электронном виде: через официальную группу МФЦ в соцсети Вконтакте, на Портале госуслуг Санкт-Петербурга, в приложении "Госуслуги СПб", если у вас есть подтвержденный аккаунт;
- по единому многоканальному телефону: 8 (812) 573-90-00;
- по телефону выбранного отделения МФЦ;
- в любом МФЦ на стойке информирования.
После обращения заявитель получит или оформленную финскую визу, или сформированный комплект документов, которые нужно будет подать в консульство Финляндии. Максимальный срок предоставления услуги — 70 дней. Обычно требуется около 2-4 недель.
Оформить визу в МФЦ можно в 28 стран.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге закончились все даты на оформление визы в Финляндию до августа.
Фото: Pixabay
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