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Из-за отказа посещать Петербург круизные лайнеры реже заходят в Хельсинки
Сегодня, 13:18
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Из-за отказа посещать Петербург круизные лайнеры реже заходят в Хельсинки

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Северная столица долгие годы считалась одним из приоритетных направлений в маршруте по Балтийскому морю.

В Хельсинки наблюдается упадок круизного туризма в связи с отказом вернуть  Петербург в международные маршруты по Балтийскому морю. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на СМИ скандинавской страны. 

По словам руководителя сектора пассажирских перевозок в порту Хельсинки Кая Таколандера, Северная столица долгие годы считалась одним из приоритетных направлений в маршруте не только благодаря своей архитектуре, но и интересом туристов к бывшему СССР. Текущая политическая ситуация негативно отразилась на заходе судов в Хельсинки. 

Кроме того, снизилось число желающих путешествовать по Финляндии в принципе. Судя по данным прессы, особенно озабочены вопросом туристы из США. Их пугает близость страны к "зоне конфликта".

Напомним, что в Петербурге закончились все даты на оформление визы в Финляндию до августа.

Фото: Pixabay

Теги: круизы, политика, санкт-петербург, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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