Петербуржцы разобрали все места в августе на получение визы в Финляндию

При этом на сайте добавляются свободные слоты в связи с отменой или переносом даты.

В визовом центре не осталось свободных мест на август. Об этом во вторник, 19 июля, рассказали в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге.

При этом на сайте добавляются свободные слоты в связи с отменой или переносом даты.

В консульстве также добавили, что в Финляндию нельзя ввозить товары из запрещенного списка, в том числе радар-детекторы и пневматические пистолеты. Кроме этого, на правила ввоза и вывоза влияют антироссийские санкции.

В консульстве напомнили, что если вы едете из Финляндии в Россию, вывоз предметов роскоши стоимостью более 300 евро запрещен. Если вы едете из России в Финляндию, ввоз топлива и алкоголя ограничен.

Фото: pexels.com