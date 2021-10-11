Кабмин выделит почти 500 млн рублей авиакомпаниям на льготные билеты с Дальнего Востока

Билеты со скидками могут поступить в продажу уже на следующей неделе.

Правительство выделило 490 миллионов рублей на льготное авиасообщение с Дальним Востоком. Об этом в ходе совещания с кабинетом министров заявил глава российского Правительства Михаил Мишустин.

В перечень льготных маршрутов вошли Чита и Якутск. В начале текущего года на данные меры было выделено пять миллиардов рублей. По словам Мишустина, это позволило сделать доступными полеты в Москву из 12 городов Дальнего Востока.

Также впервые начнем субсидировать полеты в Санкт-Петербург – сразу из семи городов, включая Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина отметил, что в 2021 году около 500 тысяч человек приобрели билеты по низким тарифам. Новые меры, по словам Мишустина, позволят еще 50 тысячам россиянам сэкономить на авиаперевозках. Билеты со скидками могут поступить в продажу уже на следующей неделе.

Ранее мы сообщали, что российские авиакомпании организуют вывозные рейсы из Марокко.

Видео: Правительство РФ