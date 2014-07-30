Марокко приостановило рейсы с РФ из-за ухудшившейся эпидобстановки.

Российские авиакомпании организуют вывозные рейсы из Марокко. Об этом говорится в официальном сообщении посольства РФ в Касабланки в аккаунте на Facebook. Известно, что перелеты будут осуществляться "Аэрофлотом" и S7.

В связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией организуются вывозные рейсы из Касабланки по следующему графику: "Аэрофлот": 9 и 16 октября; S7: 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября. пресс-служба посольства РФ в Марокко

Сесть на эти самолеты могут граждане России, которые находятся на территории Марокко, а также местные жители, которые обучаются на территории РФ в вузах. Покупка авиабилетов осуществляется на сайтах указанных авиакомпаний. При этом желающие попасть на рейсы должны самостоятельно добраться до аэропорта Касабланки.

Напомним, что Марокко с 12 сентября приняло решение приостановить авиасообщение из-за значительно роста по новым пациентам с коронавирусом в России.

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