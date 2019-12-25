В Марокко археологи нашли бусы возрастом 142 тыс. лет

Это может быть самое ранее свидетельство существование моды.

Археологи обнаружили в пещере Бизмун недалеко от побережья Марокко 33 бусины, который были найдены еще с 2014 по 2018 годы. Сделаны бусины были из раковины морских улиток, имеют длину чуть более сантиметра. Статья была опубликована в журнале Science Advances.

Исследователи отмечают, что возраст бусин составляет 142 тыс. лет. Причем в каждой бусине имеется отверстие в центре. Это указывает на то, что их, вероятно, подвешивали на веревке. Исследователи считают, что бусы являются окаменелой формой базовой коммуникации.

Мы не знаем, что они означают, но это явно символические объекты, развернутые таким образом, чтобы их могли видеть другие люди, – говорится в исследовании.

В настоящее время ученые пытаются понять, почему древние люди стали изготавливать украшения.

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